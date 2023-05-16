YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал радиостанции «Комсомольская правда», на котором публиковались записи эфиров и программ этого СМИ. На момент блокировки у канала было 510 тыс. подписчиков.

«YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" со своей площадки, на котором было 510 тыс. подписчиков. Мы никогда не нарушали правила данной платформы. Но компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России»,— говорится в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Редакция радиостанции сообщила, что уже создала новый YouTube-канал. Собирается ли КП обращаться в администрацию видеохостинга из-за блокировки прежнего канала, не уточняется.

После начала военной операции России на Украине видеохостинг YouTube заблокировал российские каналы компаний из РФ, в том числе попавших под санкции. В частности, в августе были заблокированы каналы «Ростеха» и КамАЗа. Кроме того, блокировки коснулись каналов СМИ. В настоящий момент на YouTube заблокированы каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live» и RT.

Александр Кислов