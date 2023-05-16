С бывшего руководителя воронежского застройщика «Карат» могут взыскать более 36 млн рублей убытков

Арбитражный суд Воронежской области постановил взыскать с бывшего руководителя застройщика жилкомплекса «Звездный квартал» ООО «Карат» Сергея Джиголы 36,6 млн руб. убытков, следует из документов суда. Заявление было подано конкурсным управляющим Татьяной Глаголевой. Заявление о привлечении Сергея Томусяка к субсидиарной ответственности оставлено удовлетворения.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Карат» по иску банка «Открытие» была введена в марте 2018 года из-за долга 52,3 млн руб. по договору поручительства от 2012 года, обеспечивающего кредитный договор. К началу банкротства «Карата» основная доля его дебиторской задолженности относилась к компаниям, владельцы которых в разное время участвовали в реализации проектов ГК «Проект Инвест». В частности, 16,7 млн руб. (66,1% дебиторки) числились за ООО «Ситистрой», до 2013 года принадлежавшего Николаю Ступину, а после — Сергею Джиголе, который до 2015-го владел самим «Каратом». Еще 3,3 млн руб. дебиторской задолженности числились за ООО «Элитконструкции» Антона Непомящего, возводящего ЖК «Центральный» в Нововоронеже.

О том, как к банкротству «Карата» хотели привлечь внимание губернатора, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий

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