Суд приговорил колумбийца к пяти годам колонии за фейки о российской армии

Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике. Он признан виновным в распространении ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает ТАСС.

По версии следствия, с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай в составе организованной группы размещал в торговых центрах Москвы мобильные устройства, через которые российским абонентам рассылали «сообщения о действиях вооруженных сил России, в том числе убийствах мирного населения». Якобы за это он получал вознаграждение и действовал в интересах организации Digital Humanity, связанной с государственным Агентством США по международному развитию.

Адвокат осужденного Виолетта Волкова утверждала, что ее подзащитный за вознаграждение просто заряжал телефоны и клал на них деньги. По ее словам, он не знал о том, какая рассылка через них отправляется.

Хиральдо Сарай жил в Москве около 20 лет, работал в компьютерной фирме. У него был вид на жительство в РФ. Он был задержан 10 апреля 2022 года. Сообщники колумбийца из Южной Америки, работавшие на американские компании, утверждало следствие, объявлены в розыск.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «На Лубянке раскрыли колумбийские фейки».

Лусине Баласян