На Лубянке раскрыли колумбийские фейки

Следственный комитет России завершил расследование одного из самых необычных уголовных дел последнего времени — в отношении гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Привлечение за это после начала военной спецоперации на Украине стало уже обыденным делом, но, по версии следствия, проживший в России около 20 лет латиноамериканец за вознаграждение из-за рубежа скрытно размещал по торговым центрам столицы мобильные телефоны, через которые массово рассылались фейковые сообщения от якобы настоящих российских пользователей. Сообщники колумбийца из Южной Америки, работавшие на американские компании, уже объявлены в розыск. А спецслужбы сейчас ведут проверку полученной в ходе следствия информации о том, что аналогичные технологии использовались более двух лет назад во время выборов президента США для имитации российского вмешательства в них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберто Энрике Хиральдо Сарай

Фото: Архив Хиральдо Сарая Альберто Энрике Хиральдо Сарай

Фото: Архив Хиральдо Сарая

«Главным следственным управлением СКР завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Колумбия Альберто Энрике Хиральдо Сарая, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (п. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)»,— сообщили “Ъ” в следственном ведомстве, отметив, что поводом для его возбуждения стали материалы службы контрразведки ФСБ России. По данным следствия, действовал колумбиец, до того как попасть в поле зрения контрразведки, относительно недолго — с 5 марта по 9 апреля. На следующий день он был задержан, а Басманный райсуд столицы санкционировал его арест.

Стоит отметить, что, по данным “Ъ”, господин Хиральдо Сарай жил в Москве практически безвыездно на протяжении 20 лет. Он работал менеджером в небольшой компьютерной фирме и за долгие годы успел обзавестись семьей и даже развестись. У него совершеннолетний сын-студент и маленький ребенок.

Как установили контрразведчики и следователи, имевший вид на жительство в России колумбиец действовал в составе организованной группы, в которую входили его соотечественники из Южной Америки, и выполнял поступающие из-за границы распоряжения. В частности, по данным СКР, он «за вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств». Как поясняют представители следственного ведомства, «с использованием этих средств связи удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях вооруженных сил России, в том числе убийствах мирного населения». При этом гражданин Колумбии соблюдал меры необходимой конспирации. Часть интересовавших следствие документов, телефонов, компьютерной и другой техники нашлась в специально оборудованном им тайнике. В ходе следствия пришлось провести ряд экспертиз, в том числе и сложных компьютерно-технических, проанализировать установленное программное обеспечение, позволявшее компьютерщику-колумбийцу и его подельникам на расстоянии управлять мобильными устройствами и в нужное время начинать отправку текстовых сообщений якобы от реальных абонентов—граждан России. Хотя, по некоторым данным, управлялись они в основном именно из-за границы. Кроме того, пришлось перевести и тщательно изучить переписку обрусевшего колумбийца с иными, как их называют следователи СКР, фигурантами дела — гражданами еще одной латиноамериканской страны.

По данным “Ъ”, всего переводу и анализу подверглись около 2,3 тыс. сообщений и писем, написанных только на испанском. «Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается»,— сообщили в СКР.

По данным следствия, были получены данные о том, что эта же группа лиц ранее использовала аналогичную схему с мобильными телефонами с сим-картами российских операторов связи «с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании». «Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства»,— резюмировали в СКР. Речь идет об отправке через законспирированные каналы фальшивых e-mail с российских адресов от имени якобы офицеров спецслужб и прочих лиц о подготовке текстов про кандидатов, различных заданий и т. д.

Стоит отметить, что, по имеющейся информации, в ходе следствия господин Хиральдо Сарай не только не отказывался сотрудничать со следствием, но даже предлагал заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, «желая сообщить об известном ему преступлении, связанном с государственной безопасностью». В обмен на показания и раскаяние гражданин Колумбии явно рассчитывал выйти из СИЗО до суда под домашний арест, а также получить возможное снисхождение в приговоре. Инкриминируемая ему ч. 2 ст. 207.3 УК РФ предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, однако в ней есть упоминания и об «альтернативных лишению свободы видах ответственности» в виде штрафов, принудительных работ и т. д. Однако информация арестованного компьютерщика тогда следственные органы и спецслужбы не заинтересовала. В итоге дожидаться суда Альберто Энрике Хиральдо Сарай будет по-прежнему под стражей. Впрочем, скорее всего, ждать ему недолго.

Как заявили “Ъ” его адвокаты, на данный момент они уже завершают изучение собранных следователями материалов в рамках ст. 217 УПК РФ. При этом говорить о позиции своего подзащитного и самом ходе предварительного расследования они категорически отказались. Защитники лишь отметили, что следствие вели сотрудники отдела по особо важным делам в области киберпреступлений, а в материалах действительно есть упоминания об имитации вмешательства в выборы в США. Также представители колумбийца упомянули, что недавно их подзащитный получил благодарственное письмо от одной из воинских частей российской армии, которая сейчас находится на территории ДНР, за оказанную им помощь. Однако, когда и чем обвиняемый помог военным, они не уточнили.

Интересно, что уже после появления информации СКР о завершении расследования в отношении колумбийца представители ФСБ отчитались: спецслужба сделала ему официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Сергей Сергеев