Власти Ростова расторгли контракты с перевозчиком ООО «РТК»

Департамент транспорта Ростова досрочно расторг муниципальные контракты с ООО «РТК» на обслуживание автобусных маршрутов № 56, 82, 93, 94 и 96. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как сказано в сообщении, сотрудники департамента с 2018 года по настоящее время выявляли в работе ООО «РТК» множество нарушений. В частности, компания выпускала на линии меньше транспорта, чем необходимо, использовала подвижной состав без кондиционеров и пр. Кроме того, водители предприятия проезжали остановки, систематически нарушали маршруты и расписание работы.

Департамент транспорта инициировал процедуру внесения ООО «РТК» в реестр недобросовестных поставщиков. С 16 мая по 31 июля обслуживать автобусные маршруты № 56, 82, 93, 94 и 96 по временным муниципальным контрактам будет перевозчик ООО «ТРАК».

ООО «РТК» ранее было зарегистрировано как ООО «Ипопат-Юг». Фирма начала работу в Ростове в 2018 году. Изначально компания была зарегистрирована в Ижевске, потом она сменила юридический адрес на Ростов. Летом 2022 года «Ипопат-Юг» перерегистрировался в Химках Московской области. Осенью Арбитражный суд Московской области открыл дело о банкротстве ООО «Ипопат-Юг». Вскоре после этого фирма сменила название.

Кристина Федичкина