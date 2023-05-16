Гособвинение запросило для вице-премьера Бориса Беляева девять лет колонии общего режима

Как стало известно «Ъ-Уфа», прокуратура Башкирии запросила обвиняемым в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году вице-премьеру республики — министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе минстроя региона Рамзилю Кучарбаеву реальные сроки. Первому — девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму — восемь лет и десять месяцев, соответственно. Гособвинение изъявило также желание запретить обоим на три года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, которые связаны с организационно-распорядительными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По версии обвинения, очистные сооружения стоимостью 95 млн руб. были построены с нарушениями и не могли эксплуатироваться, а обвиняемые якобы об этом знали. Тем не менее фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений.

Вину подсудимые не признают. Дело слушается в Ленинском райсуде Уфы.

Венера Хисамова

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