«Музей пообещал полную перестройку своей коллекции»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в Париже планируют изменить Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Мы с вами сейчас, увы, практически отключены от мирового художественного процесса. Тем не менее кто-то, наверное, ездит в любимый кем-то (не мною, кстати) Париж, а кто-нибудь поедет, когда ситуация с мире придет в норму. И тогда Центр Помпиду, Центр современного искусства Парижа, «Бобур», как только его ни называют, это странное здание в самом центре города откроется после длительной реставрации.

Его хотели закрыть до 2027 года, но сейчас продлили эти планы еще на год. Так что на собственное 50-летие, которое грядет как раз в 2027-м, «Бобур» не откроет свои двери.

Реконструкция, по официальным данным, будет стоить €262 млн. В своем объявлении Центр Помпиду заявил, что он закроется для публики летом 2025 года, а ремонт должен последовать в 2026 году. На время закрытия его сотрудники сосредоточат свои усилия на филиалах-«сателлитах» в Брюсселе и Джерси-Сити, открытие которых запланировано на 2025-й и 2026 годы соответственно.

Центр Помпиду также работает над открытием музеев в Сеуле и Аль-Уле в Саудовской Аравии (это такая новая культурная область, которую очень активно сейчас развивают в королевстве), а также предложил открыть еще один музей в бразильском штате Парана.

Французские официальные лица заявили, что Центр Помпиду нуждается в закрытии, чтобы он мог обслуживать свое знаменитое здание, спроектированное Ричардом Роджерсом и Ренцо Пиано. По данным самого музея, сооружение сильно пострадало с момента постройки в 1970-х годах. Это была, напомню, бывшая электростанция в одном центральных парижских округов, а рядом трущобы. Так, электростанцией здание внешне и осталось.

Обещают, что в рамках реконструкции музей переместится в ателье Бранкузи, бывшую мастерскую знаменитого скульптора-модерниста. Оно расположено отдельно от основного помещения Центра Помпиду в соседнем собственном здании.

Музей также пообещал полную перестройку своей коллекции, а также больше «физических» впечатлений, предлагаемых в физическом или виртуальном формате, и обновленную библиотеку.

Посмотрим!