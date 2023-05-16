В первом квартале 2023 года в Воронежской и Орловской области сократился объем ввода жилья, в остальных регионах Черноземья — вырос

По итогам первого квартала 2023 года в Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях вырос объем ввода жилья, тогда как в Воронежской и Орловской он сократился. Это следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области введено на 1% больше — 222 тыс. кв. м.

В Воронежской области введено на 17,1% меньше — 353 тыс. кв. м (сдача индивидуального домостроения снизилась на 19,6% до 244,7 тыс. кв. м).

В Курской области введено на 34% больше жилья — 177 тыс. кв. м.

В Липецкой области введено на 55% больше — 234 тыс. кв. м (рост от квартала к кварталу по сдаче многоквартирного жилья составил 340%).

В Орловской области введено на 8% меньше — 101 тыс. кв. м.

В Тамбовской области введено на 20% больше — 92 тыс. кв. м (рост обеспечен вводом индивидуального домостроения, застройщики сдали на 53% меньше — всего 7 тыс. кв. м).

О динамике продаж в новостройках макрорегиона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Расстраиваться не надо».

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте