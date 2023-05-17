ДОВСЕ не прошел аудит

Денонсация Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — чистая формальность. РФ приостановила участие в нем еще в 2007 году, ссылаясь на нарушения договора со стороны восточноевропейских стран и на неучастие в нем прибалтийских государств. Можно сказать, что ДОВСЕ просто не повезло. Он был заключен в ноябре 1990 года на блоковой основе (НАТО — Организация Варшавского договора), которая в тот момент уже разваливалась, а через полгода полностью разрушилась. В 1999-м ДОВСЕ удалось адаптировать под новые реалии, но США и их союзники, в отличие от РФ, отказались ратифицировать его. Камнем преткновения тогда стали российские миротворцы в Приднестровье и Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отмирание договорной основы российско-западного контроля над вооружениями — тренд начала XXI века. За два десятилетия были сданы в архив по инициативе США договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. Недавно РФ приостановила действие ДСНВ. Но можно сказать, что по своей сути контроль над вооружениями — это феномен мирного времени. А сейчас, по словам президента Владимира Путина, Запад ведет против России настоящую войну. У нее есть свои законы и ограничения, но очевидно, что контролю над вооружениями на ней нет места. Конечно, все войны когда-то заканчиваются — миром либо перемирием. Есть точка зрения, что и контроль над вооружениями вернется после окончания войны на Украине. В этом, однако, есть сомнения.

Во-первых, идущая сейчас «горячая» война — не изолированный конфликт, а часть войны гибридной, которая, вероятно, будет длиться еще долго, прежде чем на востоке Европы установится новое геополитическое равновесие. Во-вторых, гибридная война Запада против РФ развивается параллельно усиливающемуся противостоянию США и Китая и укреплению российско-китайского взаимодействия. Между этими процессами существует не только тесная связь, но и определенная зависимость. В-третьих, американо-китайское противостояние, как и противоборство коллективного Запада и России, суть отражение основного противоречия современности — между сокращающимся, но еще существенным доминированием Запада и стремлением большинства народов незападных цивилизаций к свободному, самостоятельному развитию. Количество крупных мировых игроков и сложность отношений между ними, таким образом, гораздо больше, чем во времена холодной войны. Есть и другие, не менее важные проблемы. СССР на рубеже 1970-х годов фактически воспринял американскую концепцию контроля над вооружениями и в дальнейшем пытался обеспечить свои интересы, действуя в ее рамках. Однако односторонний выход США из бессрочных, но, как оказалось, не вечных договоров, а также история с ДОВСЕ наглядно демонстрируют ущербность такого подхода.

История украинского кризиса (начиная с поддержки США Майдана и свержения законного правительства страны и далее — от печальной судьбы Минских договоренностей до использования Украины в качестве инструмента борьбы с РФ) заставляет задуматься о том, что представляет собой сегодня стратегическая стабильность, каковы пределы ядерного сдерживания и какими средствами можно обеспечить безопасность государства. Вполне логично в этих условиях, что участие Москвы во всей системе международных институтов и соглашений поставлено на аудит. Выход из ДОВСЕ — первый и самый легкий шаг.

Дмитрий Тренин, профессор-исследователь Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН