В Петербурге возбудили уголовное дело после попытки поджечь релейный шкаф

Военное следствие возбудило уголовное дело после попытки курсанта военного вуза поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне Финляндский — Ланская. Об этом 15 мая узнала «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники железной дороги нашли горючее, газету и лом около релейного шкафа. На следующий день военное следствие задержало подозреваемого. Им оказался первокурсник военного вуза.

Молодой человек утверждает, что он преследовал цель заработать, а такое задание он получил через мессенджер — ему обещали около 15 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о поджогах релейных шкафов — 5 мая неизвестные подожгли два релейных шкафа.

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