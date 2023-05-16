Мэр Казани не доволен мусорной реформой

Мусорная реформа в России не оправдала ожидания мэра Казани Ильсура Метшина, и он призвал внести изменения в соответствующий федеральный закон. С его введением градоначальник рассчитывал, что «улучшится экологическая ситуация, а не усугубится», но вчера заявил, что в городе «откатились назад» в вопросе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): по данным мэрии, число жалоб жителей на «резкий запах мусора» увеличился, региональный оператор УК «ПЖКХ» вывозит отходы несвоевременно. В этой компании заявляют, что местные власти и управляющие компании сами не выполняют свои обязательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе–апреле 2023 года в систему «Открытая Казань» поступило 1,5 тыс. жалоб на вывоз ТКО. Это почти в три раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил вчера заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на аппаратном совещании в мэрии. Он показал фотографии с завалами мусора в Казани и пригородах. «Картина удручающая на фоне прежних лет эффективной и плодотворной работы»,— констатировал он.

В сложившейся ситуации он обвинил ООО «УК „ПЖКХ“» — регионального оператора по обращению с ТКО в западной зоне Татарстана, который стал работать в Казани после вступления в силу федерального закона в 2019 году. До начала мусорной реформы, по словам господина Гиниятуллина, в Казани «работали на тех же контейнерных площадках, использовали двухстадийную схему вывоза ТКО с перегрузкой на сортировочных станциях». «Город внедрял систему контейнерного сбора для раздельного накопления мусора, поддерживал и развивал частный бизнес в этой сфере, запускал программы в школах и детских садах на тему экологического воспитания горожан. Все это должно было привести к снижению нагрузки на полигоны, вовлечению в оборот вторичного сырья»,— рассказал замглавы исполкома.

Однако, по его словам, для регионального оператора «эти задачи не стали приоритетными». Господин Гиниятуллин заявил, что обращения исполкома о «необходимости развития инфраструктуры, внедрения раздельного накопления ТКО, пересмотра тарифной политики для регоператора не были учтены». «А сам региональный оператор ничего нового в действующую систему не привнес»,— констатировал чиновник.

Искандер Гиниятуллин также посетовал, что УК «ПЖКХ» продолжает вывозить мусор в Казань из муниципальных районов республики, где были закрыты ранее действовавшие полигоны. «Новые полигоны, предусмотренные территориальной схемой, до настоящего времени не появились»,— указал он. По словам замглавы исполкома, «в результате мусор поехал в Казань», что привело к «преждевременному переполнению городских полигонов, на жителей легла ощутимая экологическая нагрузка». Он сообщил, что жители Казани «обрушились» с жалобами на резкий запах мусора. Чиновник выразил опасения, что вторая очередь полигона «Восточный», которая должна быть запущена в этом году, также будет использоваться для скопления мусора из районов.

Также господин Гиниятуллин заявил, что регоператор несвоевременно вывозит мусор с контейнерных площадок. Причинами этого он назвал оптимизацию кадров в УК «ПЖКХ», замену транспортного парка с задержкой поставки новых машин, пересмотр контрактов с субподрядчиками. Он напомнил, что «наведение порядка на контейнерах площадках продолжалось всю зиму». В результате, по его словам, «весеннее образование отходов вновь стало неразрешимой задачей для регоператора»: завалы мусора удалось разобрать только при помощи подрядчиков города.

«В этом вопросе мы откатываемся назад»,— согласился на совещании мэр Казани Ильсур Метшин, который считает, что в городе «была работающая эффективная система». «С нетерпением ждали новое законодательство, были уверены, что улучшится экологическая ситуация, а не усугубится. К сожалению, по всем регионам одинаковая картина. Не только в Казани»,— заявил мэр. Господин Метшин считает, что в федеральный закон «нужно срочно вносить изменения, чтобы он работал». «Штанга тяжелая, но она точно подъемная»,— сказал мэр.

В УК «ПЖКХ» „Ъ“ вчера заявили, что работу регионального оператора «сильно затрудняет отсутствие оборудованных контейнерных площадок и неудовлетворительное состояние подъездных путей к местам накопления отходов». По данным компании, количество контейнеров в западной зоне в республике «не соответствует численности их пользователей». «Претензии жителей в большинстве случаев направлены в сторону УК „ПЖКХ“, в то время как установка и содержание контейнерных площадок в частном секторе — прямая обязанность муниципалитетов, на территориях ИЖС — управляющих организаций»,— заявили в компании.

Также регоператор пожаловался на «отсутствие работы дворников либо клининговых компаний на территориях мест складирования ТКО», что также является зоной ответственности муниципалитета и управляющих компаний. Кроме того, оператор указывает, что в контейнеры выкидывают строительный мусор, ветки и зеленые насаждения, отходы автосервисов, старую мебель, которые не относятся к ТКО.

Сейчас УК «ПЖКХ» создает цифровой реестр контейнерных площадок, а также закупает новую спецтехнику и евроконтейнеры. «Несмотря на падение закупочных цен на переработанное вторичное сырье, УК „ПЖКХ“ продолжает развивать сортировку отходов и внедрение системы раздельного сбора отходов»,— заявили „Ъ“ в компании. Всего, под данным оператора, в Казани действует 869 контейнеров для раздельного сбора отходов. В планах на 2023 год установить еще 730.

Кирилл Антонов