Российский Красный Крест пересмотрел границы

Российский Красный Крест (РКК) начнет предоставлять материальную помощь — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— жителям Белгородской области, эвакуированным из приграничных сел вглубь региона. Рассчитывать на выплаты, по подсчетам РКК, могут 2 тыс. семей. Ранее такая помощь предоставлялась только переселенцам с Украины и новых российских территорий. Если программа в Белгородской области будет работать успешно, РКК обещает масштабировать ее на другие приграничные с Украиной регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На церемонии 156-летия РКК его глава Павел Савчук (слева) имел возможность поговорить по душам с главой делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ и Белоруссии Джоном Энтвистлом (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ На церемонии 156-летия РКК его глава Павел Савчук (слева) имел возможность поговорить по душам с главой делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ и Белоруссии Джоном Энтвистлом (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российский Красный Крест начнет предоставлять материальные выплаты жителям Белгородской области, из-за боевых действий перемещенным вглубь региона. Они составят от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Ориентируясь на данные администрации области, эксперты Красного Креста подсчитали, что помощь понадобится 2 тыс. семей (примерно 5 тыс. человек). Это в первую очередь пожилые граждане, семьи, где есть люди с инвалидностью, многодетные, матери-одиночки.

До сих пор РКК оказывал материальную помощь только переселенцам с территории Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выплаты на общую сумму более 300 млн руб. получили к настоящему моменту почти 92 тыс. человек. По словам председателя РКК Павла Савчука, запрос на программу по оказанию материальной помощи внутренним переселенцам поступил от населения. Он назвал это «вопросом социальной справедливости». При этом, подчеркнул господин Савчук, основную поддержку люди получают от органов власти: в пунктах временного размещения их обеспечивают питанием, транспортом, организуют культурную программу, предоставляют возможность получать образование детям. «Наша выплата не носит жизнеспасающий характер, но немного поможет повысить качество жизни»,— сказал Павел Савчук.

Он уточнил, что в Белгородской области проект будет «обкатываться в пилотном варианте». Если опыт будет признан успешным, востребованным среди граждан, и если позволят ресурсы РКК, практику масштабируют на другие приграничные регионы, в частности Курскую и Брянскую области.

Люди, пострадавшие в украинском кризисе, составляют примерно половину всех благополучателей РКК: за прошедший год организация помогла 2 млн граждан, 1 млн из них — переселенцы. Организация собирала средства на помощь беженцам, помогала с обустройством пунктов временного размещения, выдавала ваучеры и гуманитарную помощь тем, кто живет вне пунктов временного размещения. Деньги (на конец декабря 450 млн руб.) привлечены в рамках национального сбора, а также выделены международными организациями — Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным Комитетом Красного Креста (МККК), ООН и другими национальными обществами Красного Креста.

Напомним, ранее, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году, в адрес РКК и его кемеровского отделения звучала критика относительно расходования средств. В частности, как рассказывала бывший председатель кемеровского отделения Елена Малахова, в пользу пострадавших в «Зимней вишне» собрали более 169 млн руб., а за полгода, прошедшие с момента трагедии, израсходовали 114 710 388 руб. 98 коп. По ее словам, часть средств направили на единовременные выплаты пострадавшим «без объяснений», но госпожа Малахова не пояснила, сколько именно денег потратили таким образом. Кроме того, более 50 млн руб. оставалось на счетах организации. РКК тогда проверял работу кемеровского отделения. По словам Павла Савчука, организация получила отчет о расходовании средств кемеровскими коллегами. Он размещен на сайте РКК. Однако, подчеркнул господин Савчук, «проанализировав работу, сотрудники РКК пришли к выводу, что ее можно было сделать в плане прозрачности и подотчетности лучше». После аудита, в ходе которого РКК не смог представить отчет о денежных операциях на специальном банковском счете, МККК временно прекращал работу с головным офисом РКК и собирался взаимодействовать напрямую с региональными отделениями. В декабре 2021 года в РКК прошла специальная процедура финансовой оценки Due Diligence Assessmentа от МККК — по словам Павла Савчука, успешно.

Наталья Костарнова