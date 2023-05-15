Профилакторий уступает место жилым домам

Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории для возведения жилого комплекса в границах улиц Худякова и Лесопарковая, вблизи городского бора. Там планируется построить пять высотных домов комфорт-класса, детский сад и школу вместимостью до 600 мест. Застройщиком выступает ООО «Солнечное», которым владеет руководитель СК «Никс» Николай Серсков. Сейчас в границах участка будущего ЖК находится здание бывшего профилактория. Эксперты отмечают, что новый жилой комплекс будет конкурировать со строящимися объектами по улице Лесопарковой, однако к снижению цен на квартиры это не приведет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые челябинцы опасаются, что новый ЖК негативно повлияет на городской бор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Некоторые челябинцы опасаются, что новый ЖК негативно повлияет на городской бор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Челябинска утвердила проект планировки и межевания территории для строительства жилого комплекса на пересечении улиц Худякова и Лесопарковая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Возвести жилой комплекс в рамках заключенного с администрацией города договора о комплексном развитии территории (КРТ) намерено ООО «Солнечное», которым владеет собственник строительной компании «Никс» Николай Серсков. На участках общей площадью 2,3 га возле Челябинского городского бора запланировано строительство пяти домов комфорт-класса высотой 24–25 этажей, подземной парковки на 586 мест и наземной — на 100 мест, детского сада и школы, которая позволит принять до 600 учеников. Детский сад вместимостью от 93 до 104 мест будет встроен в один из жилых домов. Жилые дома планируется сдать в эксплуатацию в 2024–2025 годах, социальную инфраструктуру — в 2026–2027 годах. В рамках проекта будет снесено здание бывшего санатория-профилактория «Солнечный», стоящее на участке.

Согласно проекту, общая площадь жилого фонда составит 46,6 тыс. кв. м. Дома рассчитаны на размещение 1,5 тыс. человек. Стоимость проекта не называется.

В апреле проект застройки обсудили на публичных слушаниях. Горожане высказали опасения по поводу того, что ЖК увеличит антропогенную нагрузку на городской бор, который является памятником природы, и увеличит заторы на улице Лесопарковой. Представлявший проект заместитель директора группы компаний «Никс» Владимир Савич по существу вопросов не ответил, но рассказал, что попадающие под застройку деревья будут пересажены в другое место. В связи с поступившими замечаниями проект был отправлен на рассмотрение градостроительной комиссии и в результате утвержден.

По мнению директора компании Yellowstone development Дениса Ни, жилой комплекс составит конкуренцию строящемуся по улице Лесопарковой объекту девелопера «Весна». Речь идет о клубном доме Eleven в ЖК «Лесопарковый», который планируется сдать в четвертом квартале 2024 года.

«В связи с конкуренцией квартиры, что в комплексе возле бора, что в ЖК “Лесопарковый”, будут продаваться дольше, чем обычно. При этом цены на жилье застройщики снижать не станут. Добавлю, что локация возле бора подходит скорее для создания спортивных объектов, чем жилых комплексов — в советское время локация не рассматривалась для их размещения. Кроме того, появление жилых домов в этом месте несет риск роста заторов по улице Лесопарковой», — отмечает Денис Ни.

Исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков считает место для размещения жилого комплекса удачным, отмечая, что его концепция разработана с учетом платежеспособного спроса. «Интерес со стороны покупателей к локации точно есть и будет. Площадка позволяет возвести качественное многоэтажное жилье, близкое по формату к “Лесопарковому”. Если на прилегающей территории будут организованы места для прогулок, отдыха, спорта, то комплекс может быть вплетен в ландшафт городского бора», — комментирует Евгений Коротков. По его словам, в новом ЖК вопросы вызывает наличие коммерческой инфраструктуры. «Поблизости от будущего жилого комплекса нет аптек и магазинов, других социально-бытовых объектов. Застройщику важно будет предусмотреть их размещение», — считает эксперт. Он отмечает, что сейчас в Челябинске наибольший интерес у покупателей вызывают новые объекты на северо-западе и в центре города. «Во многих новых жилых комплексах уже нет в наличии квартир. Где-то их остается мало и выбор невелик — в тех же ЖК “Ньютон” и “Лесопарковый”. Отмечу, что в связи с ростом цен покупатели стали тщательно планировать свой бюджет и перестали покупать квадратные метры впрок», — поясняет Евгений Коротков.

Михаил Бычков