Электрозарядные станции «Россетей» в Пермском крае станут платными

Компания «Россети Урал» с 15 мая осуществит первый этап коммерциализации своей зарядной инфраструктуры в Пермском крае. Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», платными станут пять электрозаправочных станций (ЭЗС): в Перми на ул. Ленина, 53а, ул. Революции, 18, и ул. Камчатовской, 26, а также в Кунгуре — на ул. Ленина, 82, и на 79-м километре трассы Р242 Пермь — Екатеринбург. В «Пермэнерго» пояснили, что возможность бесплатно пользоваться ЭЗС была предоставлена в период их тестовой работы, сейчас он завершается. Стоимость зарядки составит от 17,5 до 26,2 руб. за 1 кВт-ч, в зависимости от начала времени зарядки и модели зарядной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Развитием зарядной инфраструктуры «Россети Урал» занимаются с 2018 года. В общей сложности за это время компания установила 27 ЭЗС в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, направив на это около 100 млн руб.