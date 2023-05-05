В Петербурге сожгли второй релейный шкаф на железной дороге за сутки

Неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Верево—Александровская на территории Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги. Шкаф был обнаружен еще накануне, 4 мая, тогда же сообщалось о сгоревшем оборудовании на другой железнодорожной ветке.

«Предварительно, [сгорел] в результате поджога»,— приводит агентство слова собеседников в ОЖД. На движении поездов происшествие не сказалось.

Напомним, накануне пригородные электрички задерживались на Финляндском направлении из-за поджога релейного шкафа на перегоне Новая Деревня — Лахта. Из-за ликвидации последствий шесть электропоездов до Белоострова и обратно пришли с опозданием до 30 минут. Четыре электрички следовали в Санкт-Петербург, две — из него.

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