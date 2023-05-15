В Новосибирске арестованы школьники по обвинению в диверсии на железной дороге

В Новосибирске по обвинению в диверсии на железной дороге судом арестованы трое подростков. Двое из них подозреваются в поджоге релейного шкафа на перегоне Бердск—Сеятель в вечернее время 23 апреля, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР). Третий арестован по подозрению в совершении аналогичного преступления, подробности которого не раскрываются.

Все трое являются фигурантами уголовного дела по факту совершения действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения («диверсия»), уточняют в управлении судебного департамента Новосибирской области.

В апреле нынешнего года следователи Восточного межрегионального СУТ СКР возбудили уголовное дело о диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры (ч. 1 ст. 281 УК РФ) в отношении 16-летнего жителя Кемеровской области. Подросток поджег релейный шкаф, который находится на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За эти действия от неизвестных он получил 5 тыс. руб.

Лолита Белова, Новосибирск