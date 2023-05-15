Москалькова предложила создать государственный фонд алиментов

Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. На встрече она предложила создать специальный государственный фонд для более эффективного взыскания алиментов. Госпожа Москалькова не пояснила, как будет работать этот механизм.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке»,— сказала Татьяна Москалькова.
Госпожа Москалькова добавила, что в 2022 году на 26% в годовом выражении выросло число жалоб на неуплату алиментов на содержание ребенка. По ее словам, бОльшая часть обращений связана с непредставлением сведений о реальных доходах.
В 2020 году в Совете федерации обсуждали возможность создания фонда, из которого можно было бы возмещать родителям просроченные алиментные платежи. Тогда Татьяна Москалькова поддержала эту идею.