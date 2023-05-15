Москалькова предложила создать государственный фонд алиментов

Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. На встрече она предложила создать специальный государственный фонд для более эффективного взыскания алиментов. Госпожа Москалькова не пояснила, как будет работать этот механизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке»,— сказала Татьяна Москалькова.

Госпожа Москалькова добавила, что в 2022 году на 26% в годовом выражении выросло число жалоб на неуплату алиментов на содержание ребенка. По ее словам, бОльшая часть обращений связана с непредставлением сведений о реальных доходах.

В 2020 году в Совете федерации обсуждали возможность создания фонда, из которого можно было бы возмещать родителям просроченные алиментные платежи. Тогда Татьяна Москалькова поддержала эту идею.

Олеся Павленко