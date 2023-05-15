Самарский филиал Третьяковской галереи откроется в октябре

Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется в октябре текущего года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Филиал известного музея разместится в восстановленном памятнике конструктивизма: здании фабрики-кухни в форме серпа и молота. Летом должны завершиться общестроительные работы в здании.

По информации депутата, первая выставка самарского филиала будет называться «На вкус и цвет», она расскажет культуре еды в отечественном искусстве. В Самару привезут несколько сот работ из Третьяковской галереи, включая знаменитые картины «Охотники на привале» Василия Перова и «Завтрак аристократа» Павла Федотова.

Здание Фабрики-кухни ныне не существующего завода имени Масленникова построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность.

Андрей Сазонов