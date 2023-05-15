На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за природных пожаров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился ввести в регионе режим ЧС в связи с лесными пожарами, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, причиной практически всех возгораний стал человеческий фактор.

На большей части территории края установилась теплая погода, действует восемь природных пожаров. Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах. «Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор. Нам необходимо как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации пожаров»,— отметил глава региона.

На вечер понедельника в тушении принимают участие почти 300 сотрудников лесоохраны, привлечено 69 единиц техники.

Подробнее о том, что и где горит в России,— в материале «Ъ» «Огненные сводки».

Эрнест Филипповский, Хабаровск