Челябинский губернатор предложил акиму Костанайской области возобновить ежегодные взаимные визиты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с акимом Костанайской области (Казахстан) Кумаром Аксакаловым предложил восстановить традицию ежегодных взаимных визитов, которая была прервана пандемией COVID-19. Глава южноуральского региона пригласил коллег из соседней казахстанской области посетить Челябинск в сентябре, сообщает пресс-служба областного правительства.

Во время встречи стороны обсуждали вопросы расширения экономического сотрудничества. В частности речь шла об укреплении логистических связей, расширении экспорта, поддержке инвестиционных проектов. «Считаю, что надо уделить больше внимания развитию межрегиональной промышленной кооперации, а также взаимодействию в сфере агропромышленного комплекса, - сказал Алексей Текслер. – Также большие преимущества дает наличие транспортно-логистического комплекса “Южноуральский”, который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления “Север-Юг”. Это наш стратегический пункт для продвижения российских товаров и услуг на рынки стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока».

Челябинский губернатор предложил партнерам из Костанайской области максимально эффективно использовать возможности ТЛК для хранения и перемещения грузов из Казахстана в Россию. Также он отметил, что челябинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с партнерами из Казахстана, и сейчас есть ряд программ по локализации производства на казахстанской территории. Алексей Текслер обратился к акиму с предложением поддержки этих инвестпроектов.

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