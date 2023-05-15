Forbes: Роскомнадзор купит анализаторы радиосетей для Крыма и Ростова на 1,7 млрд рублей

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) закупит оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра. Стоимость тендеров составляет 1,77 млрд руб., сообщает Forbes. Оборудование намерены поставить в местные отделения ГРЧЦ в Крыму, Севастополе и Ростове-на-Дону.

ГРЧЦ разместил тендеры на портале госзакупок 28 апреля. Они предполагают приобретение оборудования для определения географических координат, подвижных и стационарных малогабаритных технических комплексов радиоконтроля, анализаторов радиосетей и спектра, а также комплексов антенн.

Источник Forbes в одном из операторов допустил, что ГРЧЦ займется контролем и расчисткой спектра для гражданских нужд. По его словам, «вполне возможно, что на территории скопилось какое-то количество радиоэлектронных средств (передатчиков) разных стандартов, частот». По словам другого собеседника издания, закупаемое оборудование позволит ГРЧЦ проверять соответствие заявленных операторами связи значения излучения, что даст Роскомнадзору «самые широкие возможности» для того, чтобы штрафовать операторов.

В ГРЧЦ и Роскомнадзоре сказали Forbes, что центр регулярно «осуществляет модернизацию оборудования» согласно утвержденным ведомством планам развития системы радиоконтроля. Утверждается, что эти мероприятия «позволяют предприятию обеспечить эффективный контроль работы радиоэлектронных средств на территории России».