Мэрия расторгла контракт с подрядчиком, который должен был достроить крематорий

Администрация Перми расторгла с ООО «РусРазвитие» контракт на достройку крематория на Восточном кладбище, сообщает Properm.ru. В мэрии «Ъ-Прикамье» подтвердили эту информацию, уточнив, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительство крематория на Восточном кладбище началось в 2013 году, однако так и не было завершено. Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса: в разное время рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств либо за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года было решено строить его на средства бюджета. Строительство разделили на два этапа. Первый этап предполагает завершение самого здания крематория, на втором планируется построить колумбарные стенки и благоустроить прилегающую территорию.

В начале апреля мэрия подвела итоги конкурса на выполнение первого этапа работ. Признанное победителем пермское ООО «РусРазвитие» предложило выполнить работы по начальной цене контракта — 472,06 млн руб. Контракт с компанией был подписан 13 апреля. В тот же день, по данным телеграм-канала «КомиссарЪ», сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели в мэрии обыски, связанные с проектом. Собеседники «Ъ-Прикамье» сообщали, что оперативники провели не обыски, а выемку в МКУ «Пермблагоустройство» документов, касающихся строительства крематория.