Сбербанк предупредил о фишинговой рассылке от имени военкоматов

Мошенники рассылают фишинговые письма, в которых просят посетить военкоматы для уточнения персональных данных. В рассылке содержится вредоносный файл. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие»,— цитирует пресс-служба зампреда правления банка Станислава Кузнецова. Он отметил, что военкоматы не рассылают повестки по электронной почте.

В электронных письмах был вредоносный файл, зашифрованный в мобилизационное предписание, при открытии которого мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка, добавили в пресс-службе. В банке не исключают, что подобной атаке могут подвергнуться частные лица или другие организации.

О фишинге в России — в материале «Ъ» «Хакеры нащупали точку роста».

Олеся Павленко