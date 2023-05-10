Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хакеры нащупали точку роста

Фишинг переходит с доменов .ru

В России растет количество фишинговых ресурсов — сайтов, маскирующихся под банки, сервисы продажи билетов и т. д. для кражи средств пользователей, в малоизвестных доменных зонах (.ml, .tk и др.). При этом такие ресурсы на .ru встречаются все реже. Фишинговые сайты на «экзотических» доменах легче и дешевле оформить, а также сложнее заблокировать, отмечают эксперты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года в России было удалено и заблокировано более 7,2 тыс. фишинговых ресурсов, за аналогичный период прошлого года их количество не превышало 2 тыс., рассказали “Ъ” в Роскомнадзоре. При этом, добавили в ведомстве, наибольшее количество доменов со ссылками по незаконной финансовой деятельности и поддельным документам приходилось на доменную зону .com (52%), на втором месте — .ru (13%), на третьем месте — .xyz и .site (8%). Оставшаяся доля распределялась между доменами .top, .io, .net, .pro, .ws. Блокировкой фишинговых сайтов занимается и Минцифры через систему «Антифишинг», которая работает с июня 2022 года. В министерстве “Ъ” заявили, что ведут борьбу с фишингом во всех доменных зонах и в зоне .ru «фишинга становится меньше».

В компаниях, занимающихся обеспечением кибербезопасности, тенденцию подтверждают. В «Лаборатории Касперского» говорят, что с начала 2023 года наибольшее количество попыток перехода на фишинговые страницы российских пользователей пришлось именно на доменную зону .com (48%), на втором месте — .ru (12%), на третьем — .ws (6%). Оставшаяся доля распределялась между доменами .top, .site, .io, .xyz, .net, .pro. Эксперты F.A.C.C.T. (бывшая Group IB) также считают, что сейчас наблюдается изменение зон регистрации фишинговых доменов: на .ru количество фишинга год к году уменьшилось с 5,2% до 4,8%. В зоне .com динамика оказалась заметнее: число регистраций снизилось на 14 п. п. год к году — до 24%.

Тенденция может быть связана как с успехами обнаружения и блокировок мошеннических сайтов, так и с их переездом в зоны бесплатных доменов, допускают эксперты компании: их количество возросло только за первый квартал 2023 года почти в 20 раз в зоне .tk и в 4 раза в остальных зонах.

Количество фишинговых ресурсов в российском сегменте сети исчисляется тысячами, в сегменте .com — десятками тысяч, напоминает технический руководитель направления анализа защищенности центра инноваций Future Crew МТС RED Алексей Кузнецов: «Фишинг продолжает набирать популярность, активно эксплуатируя актуальную повестку, а спрос на доменные имена в экзотических доменных зонах (.ml, .tk, .cf, .ga) растет». Независимый IT-эксперт Филипп Кулин считает, что рост регистрации на менее популярных доменах фишинговых сайтов сохранится в том числе потому, что так их регистрировать быстрее и дешевле.

Роскомнадзору же проще заблокировать мошеннические ресурсы на домене .ru, отмечает господин Кузнецов, что отчасти сдерживает рост объема фишинговых сайтов в рунете. «Есть домены верхнего уровня gTLD (generic Top-Level Domain), например .com, которые управляются централизованно, и домены, выделенные для конкретной страны — ccTLD (country code Top-Level Domain, в том числе .ru, а также других национальных зон), и в зонах ccTLD зачастую сложно добраться до регистратора и вынудить его забрать у владельца ресурса доменное имя»,— объясняет господин Кузнецов.

В целом количество ресурсов, зарегистрированных в зоне .ru, сокращается: за прошлый год оно снизилось на 88,2 тыс., до 4,93 млн, по данным «Технического центра Интернет». Падение темпов регистрации доменов .ru было связано с уходом зарубежных компаний с российского рынка, а также прекращением работы части регистраторов доменов (GoDaddy, Namecheap) в России (см. “Ъ” от 18 января).

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...