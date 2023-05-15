Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские ученые открыли новые опасные виды клещей, которые могут вызвать чуму

Ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка. Итоги их исследования опубликованы в иранском научном журнале Persian Journal of Acarology.

Согласно выводам специалистов, обнаруженные насекомые принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонелеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Как отмечает один из авторов исследования, кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова, один из клещей был добыт в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные собраны прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.

Морфологически клещи не похожи на описанных ранее, и ученые подозревают, что они обитают, предположительно, на территории Китая. В дальнейшем ученые собираются сотрудничать с китайскими специалистами для более глубокого изучения мест обитания выявленных клещей.

13 апреля главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что «клещи проснулись почти везде в стране». Она призвала россиян вакцинироваться от клещевого энцефалита, смертельно опасного заболевания.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...