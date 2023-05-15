В Центральном и Южном федеральных округах прогнозируется высокая ультрафиолетовая активность

Высокая ультрафиолетовая активность ожидается на юге Центрального федерального округа и в Южном федеральном округе. В Москве показатель будет близок к высокому, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нужно уже быть осторожным, около полудня не стоит находиться долго на солнце, надо оставаться в тени»,— сказал господин Вильфанд ТАСС. Он отметил, что в такой период нахождение на солнце может негативно сказаться на состоянии здоровья и кожи.

Гидрометцентр впервые сообщает об «опасном солнце» в 2023 году, но в дальнейшем такие сообщения будут появляться чаще, сказал господин Вильфанд. По его словам, солнечная активность в мае будет такой же, как в июле.

Леонид Уварчев