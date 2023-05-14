Виновного в прошлогоднем ДТП с нефтяниками приговорили к ограничению свободы

Осинский суд вынес приговор водителю автобуса НЕФАЗ, по вине которого произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры - работники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Информ», ООО «Медис». Об этом сообщает портал 59.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Прикамья Фото: Полиция Прикамья

ДТП случилось 9 ноября 2022 года. Вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге «Рассвет» — Баклановка развернуло и опрокинуло на левый бок. В результате ДТП 21 человек получил травмы, из них четверо — тяжелые.

Как установило следствие, водитель автобуса не учел плохие дорожные условия и не выбрал безопасную скорость. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и приговорил

к одному году ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на год.