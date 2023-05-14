Британия усилила участие в учениях НАТО «Весенняя буря» в Эстонии

В двухнедельных учениях НАТО «Весенняя буря» (Spring Storm), которые ежегодно проходят в мае в Эстонии, впервые примут участие более 1500 британских военных. Как отмечается в заявлении Министерства обороны Великобритании в связи с этим, в общей сложности в учениях примут участие около 14 тыс. военных из 11 стран НАТО.

«Весенняя буря» — крупнейшие ежегодные военные учения в рамках программы НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе для поддержки союзников. Программа, которая была принята на саммите альянса в 2016 году, предусматривает развертывание четырех многонациональных батальонных групп, по одной в каждой из стран региона: Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эстонская батальонная группа действует под командованием Великобритании при поддержке Франции и Дании и базируется в городе Тапа. Решение о расширении группировки в Эстонии британское командование приняло в 2022 году с учетом событий на Украине.

В ходе майских учений будут отрабатываться различные сценарии боевых действий, в том числе такие, как штурм траншей, разведывательные операции, переброска легкой пехоты, захват бронетехники, ведение общевойскового боя и т. п. Принимающие участие в учениях военнослужащие британских Королевских ВВС будут отрабатывать воздушную разведку и десант, а Королевская морская пехота — штурм побережья.

Алена Миклашевская