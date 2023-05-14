В Москве-реке обнаружили два автомата и магазины с патронами

Из Москвы-реки выловили два автомата и пять магазинов с патронами, сообщили в экстренных службах. Предметы были найдены службой безопасности по прокату электросамокатов.

В пресс-службе сервиса проката «Юрент» сообщили ТАСС, что служба безопасности получила видео, на котором подростки скидывают два самоката в реку. Специалисты прибыли к Москве-реке, обнаружили два самоката, а затем автоматы и патроны.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, оружие и патроны направили на экспертизу. Планируется установить, пригодны ли они для стрельбы.

Лусине Баласян