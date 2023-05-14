Свадьбы расписываются в минимализме

Москвичи стали чаще регистрировать брак с минимальным количеством гостей или вовсе без них. По словам начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханёвой, сейчас в среднем на свадьбу приглашают 10-15 человек, хотя раньше на торжество приходили 50-70 гостей. Во сколько сейчас обходится свадьба в Москве? Выясняла Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Свадьба в стиле киберпанк, «Великого Гэтсби» или ретро — москвичи выбирают различные форматы проведения торжества. И если в оригинальности они себе не отказывают, то с бюджетом все обстоит иначе. Как говорят организаторы свадеб, с которыми пообщался “Ъ FM”, сейчас пары все чаще празднуют бракосочетание по-европейски, то есть экономно, вдвоем или с самыми близкими родственниками и друзьями.

Такой вариант, например, выбрала москвичка Алина. Традиционное застолье ей с будущим супругом показалось слишком скучным и затратным, поэтому они выбрали камерный формат: «Мы решили, что мы откажемся от традиционной свадьбы, так как получается очень дорого. Если говорить о порядке цен, то, например, только на аренду загородного коттеджа на 40-50 человек нужно потратить около 250-300 тыс. Традиционная свадьба обошлась бы, наверное, в 1-1,5 млн руб.

Мы хотим потратить до 150 тыс. руб., так что выбрали камерную свадьбу в формате вечеринки для друзей. Праздника все равно хочется, но тратить на это какие-то безумные суммы совершенно нет желания».

Еще в феврале 2023 года аналитики «СберСтрахования жизни» прогнозировали, что траты россиян на торжество вырастут в среднем на четверть. Пары оценивали бюджет в 255 тыс. руб. Правда, как утверждают представители event-индустрии, для полноценного праздника в Москве это сумма слишком маленькая.

Хотя до сих пор остаются варианты со скромным бюджетом, рассказал владелец свадебного агентства Family Олег Алмаев:

«Пары должны хорошенько подумать, что для них важнее: 500 гостей на свадьбе либо все-таки разумный подход. Процентов, наверное, 30-40 наших клиентов — это те, кто на регистрацию никого не приглашают, организуют фотосессию и потом встречают гостей на небольшом ужине без тамады и плясок в мешках.

Если же говорить о бюджете, то если будет десять гостей и ресторанный фотограф, то можно уместиться в 100 тыс. руб.

Мы меньше 15-20 тыс. руб. на персону даже рассматривать не хотим. Смысл вести в плохие рестораны? У нас было такое предложение — свадьба за 99 тыс. руб., куда включался новый Mercedes E-класса, визажист, фотограф и даже ужин на двоих. Мы провели штук 30 торжеств за лето».

Согласно исследованию портала «Авито Услуги», треть россиян готовы потратить на свадьбу 100-300 тыс. руб. Каждый пятый от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. А вот торжество с бюджетом более 0,5 млн руб. планируют провести только 10% россиян. При этом последний вариант чаще всего выбирали москвичи.

Директор компании Leybman Wedding Евгения Лейбман отмечает, что затраты жителей столицы на свадьбы не снизились, а вот среднее число гостей торжества сократилось:

«Свадьбы на 20-30 гостей начинаются от 1 млн руб. Процентов на 10 выросли услуги подрядчиков, также увеличились затраты на декор и банкетную часть. Вместе с тем привязанность к рабочему графику уже не так сильна, поэтому для многих пар не проблема, например, провести свадьбу во вторник. В субботу закрыть ресторан может стоить 1 млн руб. Но в будний день минимальная сумма депозита составит 300 тыс. руб.».

Как сообщили в столичном ЗАГСе, большая часть москвичей все-таки надевает на церемонию свадебные платья и костюмы. Однако, по данным салонов, цены на них заметно выросли. Год к году они увеличились на 20-30%. И многие представители свадебной индустрии отмечают, что хорошее платье из Европы дешевле €1 тыс. просто не купить.

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