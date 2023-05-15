«Ростов» растерялся

Еще один претендент на медали — «Ростов» понес потери в 27-м туре чемпионата России, проиграв на выезде «Сочи» со счетом 0:1. У команды осталось 50 очков, и «Спартак» она опережает лишь по дополнительным показателям. Кроме того, к ростовчанам и москвичам приблизился «Ахмат», который одержал крупную победу над «Динамо» — 3:0.

После того как «Спартак» потерял очки в матче с «Химками», «Ростову», как и ЦСКА, представилась хорошая возможность укрепить свои позиции в борьбе за медали. А учитывая, насколько сложный календарь у команды Валерия Карпина на финише, ей просто необходимо было выжимать максимум во встрече с «Сочи», который потратил нынешний сезон на эксперименты и уже не имеет особой турнирной мотивации. К тому же при Дмитрии Хохлове, принявшем черноморцев после отставки Курбана Бердыева, серебряные призеры прошлого чемпионата потерпели три поражения, одолев только покидающее премьер-лигу «Торпедо».

Однако «Ростов», судя по всему, отнюдь не случайно недавно проиграл дома «Факелу» 0:2. За весь первый тайм матча в Сочи у него прошли лишь две опасные комбинации с ударами в створ, и то в самом дебюте. Хорен Байрамян почти вывел Алексея Миронова один на один с вратарем, но того все-таки догнал защитник, и он пробил прямо в Дениса Адамова. В целом же преимуществом владели хозяева, которые гораздо лучше контролировали мяч.

После перерыва заметно активизировался нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, один из ударов которого едва не достиг цели. При этом центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко быстро получил повреждение и попросил замену. Впрочем, и с Егором Голенковым на острие желто-синие практически не создавали голевые моменты. Разве что Роман Тугарев, также вышедший со скамейки запасных, неприятно для Адамова зарядил издали. Сочинцы не отдали инициативу даже после того, как травмировался и не смог продолжить матч их плеймейкер Кристиан Нобоа. Порой они весьма плотно наседали на ворота Сергея Песьякова, который спас гостей от верного гола, когда Артур Юсупов мощно бил из довольно выгодного положения.

В итоге черноморцы все же реализовали свое игровое превосходство. Уже на исходе встречи выстрелили замены Хохлова. Владислав Сарвели просочился в штрафную площадь, выманил на себя Песьякова и сделал передачу Тимофею Шипунову, которому оставалось только подставить ногу и переправить мяч в сетку. Сарвели еще мог отличиться и сам, но для победы хватило и минимального перевеса 1:0. Таким образом, ростовчане опять оступились и не сумели приблизиться к ЦСКА. Сейчас у них по 50 очков со «Спартаком».

По-своему интересная интрига присутствует и в борьбе за пятое место, а в 27-м туре состоялся принципиальный матч между претендующими на него «Динамо» и «Ахматом». Тем более что при удачном стечении обстоятельств они еще не утратили шансы забраться и повыше. Однако было ощущение, что не избалованные даже относительными успехами грозненцы более мотивированы, чем москвичи, которые стали бронзовыми призерами прошлого чемпионата.

Гости «ВТБ Арены» вполне заслуженно выиграли первый тайм, хотя забили с углового, когда совсем невысокий Нене Гбамбле, находясь в тесных объятиях Эли Дасы, без прыжка изловчился нанести точный удар головой. Вдобавок еще до перерыва динамовцы лишились из-за травм обоих центральных защитников — Сабы Сазонова и Милана Майсторовича, а ведь в предыдущем туре у них выбыл из строя и Роберто Фернандес. Во второй половине хозяева вроде бы прибавили, но нарвались на контратаку, которую завершил Мохамед Конате. Затем лучший бомбардир «Ахмата» угодил в штангу, а вот Владимир Ильин послал мяч в сетку, замыкая прострел Владислава Карапузова.

«Динамо» свои моменты не использовало и впервые в текущем сезоне уступило с крупным счетом 0:3. Более того, это поражение привело к отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича (см. материал на этой странице). Грозненцы же с 46 очками утвердились на пятом месте и теперь могут помечтать даже о призовой тройке — до «Ростова» и «Спартака» уже всего четыре балла.

Александр Ильин