В Свердловской области потушили 20 природных пожаров на площади 49 тыс. га

20 природных пожаров ликвидировали в Свердловской области. Общая площадь ликвидации составила 49,7 тыс. га, следует из сообщения ГУ МЧС по региону. Еще 12 природных возгораний за минувшие сутки были локализованы.

В тушении задействовали семь воздушных судов, включая самолеты Бе-200, Ил-76, вертолет Ми-8. Авиационная группировка сбросила около 506 т воды.

Пожары потушены в Тугулымском городском округе на площади 21,6 тыс. га, в Режевском городском округе (10,4 тыс. га), в Артемовском городском округе (4,7 тыс. га), в Байкаловском районе (4,4 тыс. га), в Сухом Логу (4 тыс. га), следует из сообщения департамента информационной политики региона, которое передает ТАСС. По состоянию на 14 мая в Свердловской области действует 29 природных пожаров.

Лусине Баласян