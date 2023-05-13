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Коммерсантъ FM
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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Его заявление приводит ТАСС.

Эдуард Сагалаев

Эдуард Сагалаев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Эдуард Сагалаев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался»,— сказал господин Игнатенко агентству. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также сообщил о смерти в своем Telegram. «Сегодня ушел Эдуард Михайлович Сагалаев... Глубочайшая утрата для всей нашей журналистики и для меня лично»,— написал он.

Эдуард Сагалаев родился в Самарканде (Узбекистан) в 1946 году. С 1967-го работал в местном комитете по радиовещанию и телевидению. С 1973 года господин Сагалаев переехал в Москву, где получил должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

С 1984 по 1988 годы занимал пост главного редактора молодежной редакции Центрального телевидения. Господин Сагалаев принимал участие в создании передач «Взгляд» и «12-й этаж» в качестве автора и ведущего. Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей он был на протяжении почти 30 лет — с 1995 года.

Эдуард Сагалаев награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году господину Сагалаеву было присвоено звание «Заслуженный журналист России».

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