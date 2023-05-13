Светлый путь

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» рассказывает про новинки с солнцезащитными фильтрами, созданными для городской среды – в удобной упаковке и с многозадачными функциями.
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В 2023 году важность использования солнцезащитных кремов доказывать не нужно – цифры говорят сами за себя. Помимо предотвращения преждевременных морщин и появления пигментных пятен, правильно подобранный солнцезащитный крем значительно снижает вероятность меланомы. Неудивительно, что солнцезащитные средства стали большим бизнесом. По статистике, мировой рынок «солнечных» средств вырос с 12,96 млрд долларов в 2022 году до 13,85 млрд долларов в 2023 году, а это значит, что их производится столько, что разобраться без подготовки непросто. Итак, что нужно знать про средство от солнца?
Светлана Власова, врач-дерматовенеролог салонов красоты «МильФей» считает, что тут работает тот же принцип, что и в выборе обычной косметики и нужно ориентироваться в первую очередь на тип кожи, ее и фототип. «Например, если кожа сухая, то нужно подбирать не матирующие, а увлажняющие средства, а обладателям же жирной кожи – наоборот, лучше матировать. Выбирать SPF-защиту можно и по личным предпочтениям: гелевые/флюидные или плотные текстуры, аэрозоли или спреи, что комфортно именно вам - на это тоже важно ориентироваться», - говорит она.
Последнее замечание – далеко не просто слова. Известно, что если средство от солнца вам не нравится (из-за запаха, слишком плотной текстуры), то пользоваться вы им не будете, как бы дорого оно ни стоило. Что касается разницы между дорогим и дешевым солнцезащитным кремом, то здесь, помимо имени бренда, потребитель платит и за ингредиенты, и качество формулы – все это влияет на стоимость. Часто средства от солнца содержат антиоксиданты, антивозрастные компоненты и имеют воспалительные или тонирующую кожу свойства. Какую бы по стоимости формулу вы ни выбрали, специалисты рекомендуют солнцезащитный фактор SPF 50 и выше — в той форме, что вам нравится наносить.