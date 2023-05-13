Светлый путь

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» рассказывает про новинки с солнцезащитными фильтрами, созданными для городской среды – в удобной упаковке и с многозадачными функциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

В 2023 году важность использования солнцезащитных кремов доказывать не нужно – цифры говорят сами за себя. Помимо предотвращения преждевременных морщин и появления пигментных пятен, правильно подобранный солнцезащитный крем значительно снижает вероятность меланомы. Неудивительно, что солнцезащитные средства стали большим бизнесом. По статистике, мировой рынок «солнечных» средств вырос с 12,96 млрд долларов в 2022 году до 13,85 млрд долларов в 2023 году, а это значит, что их производится столько, что разобраться без подготовки непросто. Итак, что нужно знать про средство от солнца?

Светлана Власова, врач-дерматовенеролог салонов красоты «МильФей» считает, что тут работает тот же принцип, что и в выборе обычной косметики и нужно ориентироваться в первую очередь на тип кожи, ее и фототип. «Например, если кожа сухая, то нужно подбирать не матирующие, а увлажняющие средства, а обладателям же жирной кожи – наоборот, лучше матировать. Выбирать SPF-защиту можно и по личным предпочтениям: гелевые/флюидные или плотные текстуры, аэрозоли или спреи, что комфортно именно вам - на это тоже важно ориентироваться», - говорит она.

Последнее замечание – далеко не просто слова. Известно, что если средство от солнца вам не нравится (из-за запаха, слишком плотной текстуры), то пользоваться вы им не будете, как бы дорого оно ни стоило. Что касается разницы между дорогим и дешевым солнцезащитным кремом, то здесь, помимо имени бренда, потребитель платит и за ингредиенты, и качество формулы – все это влияет на стоимость. Часто средства от солнца содержат антиоксиданты, антивозрастные компоненты и имеют воспалительные или тонирующую кожу свойства. Какую бы по стоимости формулу вы ни выбрали, специалисты рекомендуют солнцезащитный фактор SPF 50 и выше — в той форме, что вам нравится наносить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Caudalie, линия солнцезащитных средств Vinosun Protect: шесть солнцезащитных средств и одно средство после загара. В составе средств: фильтры защиты от UVA/UVB-лучей, антиоксиданты — комплекс полифенолов виноградной косточки, витамин Е и экстракт норвежской ели. Apivita Bee Sun Safe, солнцезащитная гамма из Греции. Средства созданы на основе компонентов натурального происхождения и обеспечивают защиту не только от ультрафиолетового, но и инфракрасного излучения, и синего света. В составе: гидролизованные водоросли Laminaria Digitata и экстракт прополиса Apivita. Vichy, солнцезащитный флюид для лица для проблемной кожи Capital Soleil Uv-Clear SPF50+: корректирует и предотвращает появление несовершенств, матирует кожу. Dr.Ceuracle, солнцезащитный крем-корректор для кожи с покраснениями Tea Tree Purifine Green Up Sun SPF 50+ PA++++. В составе: экстракт чайного дерева, ниацинамид (витамин B3), экстракты портулака и полыни, низкомолекулярная гиалуроновая кислота. (в FOAM). Ph.Hubby, солнцезащитный крем с эффектом BB-крема Pink Bb Tone Up Sun и фактором SPF 50+ PA++++: предотвращает преждевременное старение кожи и выравнивает тон. Распакован в монодозы, каждая подходит для однократного нанесения. Genosys, ухаживающий BB-кушон с тонирующим эффектом Skin Caring Blemish Balm Cushion: полноценное тонирующее средство для выравнивания тона и интенсивного увлажнения с защитой SPF 50/PA++++. Ma:Nyo, увлажняющий BB-крем для лица SPF 29 Herbal Fresh Moist BB Cream с гипоаллергенным фильтром. В составе: гидролат зеленого чая, масло сладкого миндаля, экстракты листьев розмарина и центеллы азиатской. (в FOAM). D’Alba, солнцезащитныи? крем-эссенция SPF50+ PA++++ Waterfull Essence Sun cream с белым трюфелем в составе: предотвращает негативное влияние от загрязнения окружающей среды, помогает защитить кожу от пигментации и признаков преждевременного старения. Comfort Zone, водостойкий, многофункциональный стик Sun Soul SPF50+ для лица, тела и губ. Состав: фотостабильные фильтры UVA И UVB, кокосовое масло, воски подсолнечника и риса. La Roche-Posay, солнцезащитный крем для лица Anthelios 100 KA+: восстанавливает кожный барьер, предотвращает повреждение кожи. В составе: ниацинамид, пантенол и термальная вода La Roche-Posay. Следующая фотография 1 / 10 Caudalie, линия солнцезащитных средств Vinosun Protect: шесть солнцезащитных средств и одно средство после загара. В составе средств: фильтры защиты от UVA/UVB-лучей, антиоксиданты — комплекс полифенолов виноградной косточки, витамин Е и экстракт норвежской ели. Apivita Bee Sun Safe, солнцезащитная гамма из Греции. Средства созданы на основе компонентов натурального происхождения и обеспечивают защиту не только от ультрафиолетового, но и инфракрасного излучения, и синего света. В составе: гидролизованные водоросли Laminaria Digitata и экстракт прополиса Apivita. Vichy, солнцезащитный флюид для лица для проблемной кожи Capital Soleil Uv-Clear SPF50+: корректирует и предотвращает появление несовершенств, матирует кожу. Dr.Ceuracle, солнцезащитный крем-корректор для кожи с покраснениями Tea Tree Purifine Green Up Sun SPF 50+ PA++++. В составе: экстракт чайного дерева, ниацинамид (витамин B3), экстракты портулака и полыни, низкомолекулярная гиалуроновая кислота. (в FOAM). Ph.Hubby, солнцезащитный крем с эффектом BB-крема Pink Bb Tone Up Sun и фактором SPF 50+ PA++++: предотвращает преждевременное старение кожи и выравнивает тон. Распакован в монодозы, каждая подходит для однократного нанесения. Genosys, ухаживающий BB-кушон с тонирующим эффектом Skin Caring Blemish Balm Cushion: полноценное тонирующее средство для выравнивания тона и интенсивного увлажнения с защитой SPF 50/PA++++. Ma:Nyo, увлажняющий BB-крем для лица SPF 29 Herbal Fresh Moist BB Cream с гипоаллергенным фильтром. В составе: гидролат зеленого чая, масло сладкого миндаля, экстракты листьев розмарина и центеллы азиатской. (в FOAM). D’Alba, солнцезащитныи? крем-эссенция SPF50+ PA++++ Waterfull Essence Sun cream с белым трюфелем в составе: предотвращает негативное влияние от загрязнения окружающей среды, помогает защитить кожу от пигментации и признаков преждевременного старения. Comfort Zone, водостойкий, многофункциональный стик Sun Soul SPF50+ для лица, тела и губ. Состав: фотостабильные фильтры UVA И UVB, кокосовое масло, воски подсолнечника и риса. La Roche-Posay, солнцезащитный крем для лица Anthelios 100 KA+: восстанавливает кожный барьер, предотвращает повреждение кожи. В составе: ниацинамид, пантенол и термальная вода La Roche-Posay.

Ирина Кириенко