В Анапе планируют построить несколько яхтенных марин

На Большом Утрише, а также в районе «Новой Анапы» создадут условия для развития яхтенного туризма. Инвестором станет московско-краснодарская компания, заявил во время пресс-конференции глава Анапы Василий Швец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На Большом Утрише инвестор, с которым будет подписан договор на Петербургском международном экономическом форуме, планирует построить экологичный гостиничный комплекс. Примерная сумма реализации инвестпроекта составит 15–18 млрд руб.

По словам мэра, на курорте «Новая Анапа» построят две-три марины.

«Анапский морской порт в прошлом году приобрел новый собственник. Это группа московских компаний, которые собираются реконструировать эту территорию. Сейчас разрабатывается концепция, которую мы будем вместе согласовывать с администрацией края, с правительством России, с Минтрансом»,— приводит слова главы Анапы «РБК Краснодар».

Планируется удлинить портово-причальные сооружения морвокзала, затем построить гостиничную инфраструктуру или отель на территории порта.

Предварительная стоимость строительства курорта «Новая Анапа» составляет около 1 трлн руб.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram