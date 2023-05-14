В Сарапуле ожидают увеличения турпотока почти в 2 раза к 2026 году

Сарапул в 2022 году посетило 69 тысяч человек, в 2025 году здесь ожидают уже 120 тысяч туристов. Об этом рассказали во время презентации стратегии развития туристического центра города, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В обсуждении принял участие глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Рост турпотока связывают с качественными изменениями исторического центра Сарапула, где в последние годы были восстановлены Набережная Камы, Центральная площадь, Дом Башенина и отель «Сарапулъ», отреставрированы фасады зданий дореволюционной постройки, в 2022 году построена пристань. Все проекты реализованы с привлечением средств частных инвесторов. Всего с 2014 года в реконструкцию центральной части города вложено порядка 1,3 млрд руб.

«Благодаря бизнесу восстанавливаются купеческие здания, появляются новые точки притяжения. Из последних и наиболее значимых для города примеров — продолжение набережной Сарапула в сторону ресторанно-гостиничного комплекса «Старая башня»: тут появились дорожки и прогулочные зоны, освещение, озеленение, киоски для сувениров»,— отметил господин Бречалов.

Кроме того, завершаются работы в комплексе апартаментов из 10 домиков на первой линии на набережной. Он начнет принимать гостей в конце мая. Комплекс построен с привлечением федеральных средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году по нему в рамках софинансирования было построено 100 модульных гостиничных домов в 10 локациях. Еще одна база отдыха с модульными отелями запускается в ближайшие дни в районе Южного порта Сарапула.

«Сарапул — одна из точек туристического притяжения Удмуртии. Построенные по нацпроекту модульные гостиницы позволят туристам из разных регионов России приехать в Сарапул на несколько дней и отдохнуть с комфортом. Это очередной шаг Удмуртии на пути к 1 млн туристов в год»,— прокомментировала руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.

Напомним, 167 теплоходов с туристами ожидают в этом летнем сезоне в Сарапуле. Как сообщил глава города на Каме Виктор Шестаков, на данный момент подтверждено такое количество, но оно еще может увеличиться. В начале мая к городской пристани причалил первый в этом году теплоход из Пермского края.

Подробнее об этом читайте в материале «Турпоток пойдет по Каме».

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале