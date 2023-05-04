Турпоток пойдет по Каме

167 теплоходов с туристами ожидают в этом летнем сезоне в Сарапуле. Как сообщил глава города на Каме Виктор Шестаков, на данный момент подтверждено такое количество, но оно еще может увеличиться. На днях к городской пристани причалил первый в этом году теплоход из Пермского края. В агентстве по туризме Удмуртии отмечают, что развитие речного туризма позволит привлечь в регион значительно больше гостей из других регионов России. Участники рынка называют это направление перспективным для города, однако есть потребность в дальнейшем благоустройстве инфраструктуры и решении вопросов с достаточным количеством транспорта и гидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В Сарапуле 2 мая приняли первый в этом сезоне теплоход «Михаил Кутузов» с 200 туристами из Пермского края. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в городе открытие речного туристического сезона сделали настоящим событием. Гостей встречали торжественно, для туристов провели экскурсии по городу, показали художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина», где недавно завершились реставрационные работы. В тот же день Сарапул принял еще один теплоход «Юрий Никулин» со 180 туристами из Москвы и Пермского края.

«Для города чрезвычайно важна возможность встречать туристов, прибывающих на речном транспорте. В сезоне 2023 года уже подтверждено прибытие 167 теплоходов с гостями, их количество может увеличиться. Особенно хочу подчеркнуть, что среди нынешних туристов есть и те, кто уже не впервые в Сарапуле. Они отмечают, какие разительные перемены здесь происходят, и рекомендуют своим друзьям посетить город на Каме»,— рассказал глава Сарапула Виктор Шестаков.

Ранее в городе провели реконструкцию причала на набережной Камы, в частности, в прошлом году на это было выделено из бюджета республики 27,5 млн руб. Это увеличило возможности по приему туристов. В 2022 году в Сарапуле приняли 91 теплоход и 17 тыс. туристов, годом ранее здесь причалили только 13 судов.

По словам руководителя агентства по туризму Удмуртской Республики Юлии Бадаш, Сарапул подтверждает звание одного из туристических центров Удмуртии. «Летний туристический сезон в Сарапуле уже в разгаре. Только в минувшие первомайские выходные на "Даче Башенина" приняли тургруппы из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского края и Удмуртии. Речной туризм — это возможность привлечь дополнительные туристические потоки (круизные маршруты, в которые включен Сарапул, захватывают Уфу, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Астрахань) и предложить жителям регионов целый комплекс ярких впечатлений: купеческий город на Каме они сегодня могут увидеть не только прогуливаясь по обновленной набережной или аллеям благоустроенного парка "Дачи Башенина", но и с воды»,— отметила госпожа Бадаш.

Эксперты считают, что рост туристического потока от речных круизов позитивно скажется на экономике Сарапула и ближайших к нему районов, в частности Киясовского. «Как правило, теплоходы останавливаются в городе на 2-4 часа, за это время можно посетить экскурсию или съездить в музей, в какие-то интересные места, возможно даже в Бураново к знаменитым "Бабушкам из Бураново", Карамас-Пельгу. Конечно, реконструированный причал дает сейчас больше возможностей для приема теплоходов. Однако важно сейчас активнее благоустраивать Сарапул, пока даже центральная часть города выглядит местами не столь презентабельно. Развитие туризма позволит городу больше вкладываться в улучшение инфраструктуры»,— отмечают в компании «МДС-тур».

Директор туристической компании «Горизонт» Андрей Гавриков говорит, что в Сарапуле действительно достаточно активно занимаются развитием этого направления и это приносит дополнительные доходы музеям и экскурсоводам, которые работают с круизными компаниями. «Нужно успеть куда-то съездить за 4-5 часов, пока стоит теплоход. В Сарапуле это уже отлажено, потому что не первый год принимают круизы. Но в пик сезона у них возникает проблема с нехваткой хороших автобусов для экскурсий. Летом они и так очень востребованы. С ростом количества приплывающих теплоходов возникнет вопрос и по сертифицированным гидам. Их тоже летом потребуется больше, и это по сути сезонная работа, ведь зимой такого потока туристов нет. Все, что в их силах, в Сарапуле делают, тихонько развиваются. Для города, конечно, это плюсы»,— отмечает господин Гавриков.

Михаил Красильников

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