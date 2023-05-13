Зеленский за день ввел антироссийские санкции против больше 700 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский за 12 мая утвердил четыре указа с антироссийскими санкциями. Под них попали 258 физических лиц и 733 юридических лица. Среди них не только российские граждане и компании, но и люди и фирмы из самой Украины, Германии, Франции, Кипра, Армении и других стран.

Господин Зеленский в обращении на сайте назвал 12 мая «санкционным днем». Один из указов касается «Запорожстали» Рината Ахметова, на предприятии запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне.

Другие пакеты направлены на «изоляцию и блокирование российской военной промышленности», а также на блокирование собственность российских компаний на Украине, заявил украинский президент. В списки вошли госкорпорация «Роскосмос», Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, АО «ГЛОНАСС», специальное конструкторско-технологическое бюро «Технолог», «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Под санкции также попали такие компании как авиаперевозчик «Волга-Днепр», «Евротэк-Универсал», «Ивановская текстильная компания», «Электрон», «Микропровод», а также белорусские фирмы «Красный борец», Гомельский завод станков и узлов, Гомельский радиозавод, Могилевский металлургический завод, «БелАЗ».

Кроме этого Владимир Зеленский подписал указ о выходе его страны из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и Россией от 15 апреля 1994 года, а также из соглашения с РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, подписанного в Одессе в 1994 году.

Леонид Уварчев