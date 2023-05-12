ЦБ: супруги манипулировали рынком паев для признания жены квалифицированным инвестором

Пресс-служба Банка России 12 мая сообщила, что супруги Ильдар и Дина Гатиятуллины манипулировали рынком паев для признания госпожи Гатиятуллиной квалифицированным инвестором. На них составили административные протоколы и отстранили от участия в торгах.

Факт манипулирования рынком был установлен на торгах 17 октября 2022 года. Тогда, как сообщает пресс-служба ЦБ, супруги Гатиятуллины торговали паями инвестиционного фонда «БПИФ Первая — Сберегательный» под управлением АО «УК "Первая"».

Сделки, которые совершались по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема паевых торгов. «Операции с паями совершались супругами в целях выполнения условий, необходимых для признания Гатиятуллиной Д. А. квалифицированным инвестором»,— сообщила пресс-служба регулятора.

Действия супругов ЦБ расценил как манипулирование рынком — нарушение ч. 2 ст. 6 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации».

Как сообщает агентство «Прайм», регулятор направил предписание Сбербанку, компании БКС и ВТБ приостановить сделки и операции на организованных торгах по поручениям отдельных клиентов общества. Также направлено предписание «СПБ Бирже» и Московской бирже приостановить сделки и операции на организованных торгах отдельным клиентам.