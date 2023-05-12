Компания MINI показала фрагменты электромобилей Cooper и Countryman, премьера которых состоится в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография MINI Countryman Electric и MINI Cooper Electric Фото: MINI Фото: MINI Фото: MINI Фото: MINI Следующая фотография 1 / 4 MINI Countryman Electric и MINI Cooper Electric Фото: MINI Фото: MINI Фото: MINI Фото: MINI

Новые модели будут выполнены в новом фирменном стиле Charismatic Simplicity, который подразумевает лаконичность в оформлении экстерьера и интерьера. В салоне появится круглый сенсорный 24-сантиметровый OLED-дисплей, играющий роль экрана мультимедиа. Новинка получит двухспицевый руль, который за доплату можно оснастить третьей «спицей», выполненной из тканевой полоски.

Особенностью декора интерьера станут контрастные элементы оттенка Vibrant Silver, а также узор обивки «гусиная лапка» в ретро-стиле. Кресла новых электромобилей MINI получат интегрированные подлокотники и станут отличаться отделкой экологичными материалами.

Полностью переработанные легкосплавные диски получат двухмерный дизайн, оптимизированный с точки зрения аэродинамики, что важно для запаса хода электромобиля. Также колеса получат контрастные цветовые элементы, подчеркивающие особенности экстерьера модели.

Напомним, до конца 2023 года будут показаны электрический хэтчбек MINI Cooper и электрический кроссовер MINI Countryman Electric, а на 2024 год намечен дебют полностью нового электрокроссовера MINI Aceman.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK