МВД Дагестана сообщило о ликвидации двух экстремистов, открывших огонь по силовикам

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации в Кулинском районе республики двух человек, открывших огонь при задержании. Как сообщило ведомство, 11 мая в правоохранительные органы поступила информация о вооруженном нападении на водителя частного такси в районе села Цыйша: двое неизвестных попытались завладеть его машиной.

Сотрудникам ФСБ и МВД удалось опознать нападавших: ими оказались «ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе — 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска». При попытке задержания, сообщила пресс-служба МВД, они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. При осмотре у них обнаружили две гранаты Ф-1 с запалами, пистолет ПМ с тремя патронами и два ножа.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, оба нападавших были студентами химического факультета Дагестанского государственного университета, которые успели перейти на нелегальное положение. Напав на таксиста, они сначала попытались завербовать его в свои ряды, а затем отобрать у него машину. «Он с порезами от них уехал,— рассказал источник.— По предварительным данным, они планировали зарезать ножами главу райотдела полиции или кого-то из его подчиненных».

Юлия Рыбина, Махачкала