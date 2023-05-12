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Коммерсантъ FM
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В Крыму выселяют украинскую епархию из храма

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск республиканского министерства имущественных и земельных отношений, требовавшего от управления Крымской епархии Украинской православной церкви покинуть помещение храма в Симферополе. Об этом «Ъ» сообщили в совмине РК.

По информации чиновников, Крымская епархия УПЦ Киевского патриархата фактически является нелегитимной на территории России организацией, так как ее представители не предоставили учредительные документы и не внесли необходимые сведения в Единый государственный реестр юрлиц. Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск регионального минимущества РК о расторжении договора аренды и возврате имущества, постановив, что УПЦ должна покинуть храм в Симферополе, в котором располагалась с 2002 года.

Напомним, в июне прошлого года крымские священники отказались от нового устава УПЦ, решив перейти в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединиться в созданную крымскую митрополию РПЦ.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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