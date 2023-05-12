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Lexus анонсировал новое поколение внедорожника GX

Компания Lexus анонсировала новое поколение внедорожника GX, премьера которого состоится в 2023 году.

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Lexus GX

Lexus GX

Фото: Lexus

Lexus GX

Lexus GX

Фото: Lexus

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Lexus GX

Фото: Lexus

Lexus GX

Фото: Lexus

Никакой официальной информации о новинке нет. Японский автопроизводитель ограничился публикацией двух тизерных изображений, на которых показаны фара с частью решетки радиатора, капота и переднего крыла, а также элемент дверцы багажника с логотипом Lexus и световой полосой.

Премьера нового Lexus GX состоится 9 июня. Напомним, текущее поколение внедорожника выпускается с 2009 года и в последний раз обновлялось в 2019 году.

Максим Вершинин

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