В Сочи задержали двух наездников, устроивших скачки на лошадях по улицам города

В Сочи задержали двух мужчин, устроивших скачки на лошадях по улицам курорта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Нарушителями оказались местные жители в возрасте 36 и 39 лет. Сообщается, что они работают на конной ферме. Свидетельства нарушений правоохранители нашли в соцсетях. По данным ведомства, мужчины передвигались по тротуарам, дорогам и центральным улицам курорта верхом на лошадях.

В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении ПДД.

Анастасия Донскова

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