На площадке бывшего завода Ford в Набережных Челнах могут открыть производство отечественных электромобилей «Атом». Об этом сообщает «Ъ».

Отмечается, что производством электрокаров может заняться компания «Кама», являющаяся СП руководителя КамАЗа Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна. Пока конкретное место площадки еще неизвестно.

«В скором времени мы планируем объявить площадку, на которой будет вестись производство в РФ. Завод в Набережных Челнах действительно находится с самого начала в периметре нашего анализа» ,— сказал гендиректор компании Игорь Поваразднюк.

При этом предприятие также рассматривает вариант с запуском сборки и в других странах.

Начало серийного выпуска электромобилей запланировано на середину 2025 года.

"Ъ-Казань"