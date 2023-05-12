Инспектор ГИБДД по Башкирии стал фигурантом дела о получении взятки автомагнитолой

Учалинский следственный отдел предъявил старшему инспектору районного отдела ГИБДД Руслану Давлетшину обвинение в получении взятки на сумму свыше 25 тыс. руб.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, 4 мая обвиняемый получил взятку от местного жителя, который управлял автомобилем будучи лишенным водительских прав. Нарушитель передал госавтоинспектору автомагнитолу, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности. После получения взятки обвиняемого задержали оперативники регионального УФСБ.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Суд поместил его под домашний арест.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сотрудника отстранили от служебных обязанностей, руководством ведомства назначена служебная проверка. Если вина инспектора подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Наталья Александрова

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