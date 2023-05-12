Инспектор ГИБДД по Башкирии стал фигурантом дела о получении взятки автомагнитолой

Учалинский следственный отдел предъявил старшему инспектору районного отдела ГИБДД Руслану Давлетшину обвинение в получении взятки на сумму свыше 25 тыс. руб.
Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, 4 мая обвиняемый получил взятку от местного жителя, который управлял автомобилем будучи лишенным водительских прав. Нарушитель передал госавтоинспектору автомагнитолу, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности. После получения взятки обвиняемого задержали оперативники регионального УФСБ.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Суд поместил его под домашний арест.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сотрудника отстранили от служебных обязанностей, руководством ведомства назначена служебная проверка. Если вина инспектора подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.