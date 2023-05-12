В Перми задержаны подозреваемые, собиравшие деньги от имени Маргариты Симоньян

Оперативники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России задержали трех жителей Перми. Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк, им инкриминируется хищение денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции».

По версии следствия, они создали несколько Telegram-каналов, которые велись от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Наряду с копированием реального контента с ресурсов госпожи Симоньян там размещались предложения о перечислении денег с целью закупки техники для нужд военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях. Перечисленные на банковские карты деньги похищались.

«После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми. По версии следствия, двое из них получали на свои дебетовые карты деньги от подписчиков канала из разных субъектов Российской Федерации. Суммы переводов достигали 20 тыс. руб. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн руб.»,— рассказала Ирина Волк.

В отделе полиции «Савиново» УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Астахов, Пермь