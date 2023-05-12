Работникам УВЗ подняли зарплаты почти на 12%

С 1 мая зарплата работников научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») была повышена на 11,94%. Об этом заявил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов на конференции по итогам выполнения мероприятий коллективного договора в 2022 году. Также на предприятии продолжается работа по улучшению условий труда работников. За прошедший год было реализовано 75 таких мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

По словам Александра Потапова, УВЗ обеспечен заказами и на ближнюю, и на дальнюю перспективу, в том числе и по подвижному составу. А бронетехника, которую производит предприятие, неизменно получает высокую оценку у военных, находящихся в зоне специальной военной операции.

«В коллектив УВЗ верит большое количество людей. И те парни, которые сегодня находятся на передовой, с большим уважением относятся к нашему заводу. И все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны принять и победить их»,– отметил гендиректор.

АО «НПК «Уралвагонзавод» располагается в Нижнем Тагиле и является одним из крупнейших машиностроительных комплексов в РФ Предприятие производит бронетанковую технику и грузовые подвижные составы.

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