Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму делу об убийстве

Сегодня в Красноярске завершилось рассмотрение второго уголовного дела в отношении экс-депутата регионального парламента и бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) Анатолия Быкова. По ст. 33, ст. 105 УК РФ о подстрекательстве к убийству ему назначили 11 лет. Еще по одному эпизоду уголовного дела, где речь шла о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), Анатолия Быкова освободили от наказания, поскольку истекли сроки давности.

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«С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову — 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова.

Анатолий Быков обвиняется в том, что в 2004 году он нанял за $50 тыс. киллера для убийства учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Первый якобы отказался вести с ним совместный бизнес, второй перешел в стан его противника — криминального авторитета по прозвищу Дипломат. Но из двух «заказов» киллер Александр Живица выполнил только один. Как указывается в деле, 1 ноября 2004 года он из автомата расстрелял BMW Андрея Грабовского, но пули пролетели мимо. 18 января 2005 года исполнитель выследил Андрея Неколова и расстрелял его из пистолета ТТ. Как указывается в деле, поскольку одной из жертв удалось спастись, бизнесмен Быков снизил обещанный гонорар до $10 тыс.

Следственный комитет предъявил Анатолию Быкову обвинение в о подстрекательстве к убийству (ст. 33, ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Ни с одним из них бизнесмен не согласился, утверждая, что его преследуют по политическим мотивам.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2021 года суд рассмотрел первое уголовное дело Анатолия Быкова. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации заказного убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, бизнесмену присудили 13 лет заключения.

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Константин Воронов