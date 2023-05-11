Историк получил по каске

Третьекурсник Государственного университета просвещения (ГУП) Владимир Панин получил пять суток административного ареста за чтение мемуаров офицера СС в общественном транспорте. Суд признал молодого человека виновным в пропаганде нацистской символики, так как тот «не проявил ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в целях недопущения публичного демонстрирования такой атрибутики или символики». На обложке книги, которую студент читал в вагоне метро, было фото немецкого солдата в каске с эмблемой СС. Юристы называют решение суда «перегибом правоприменительной практики», так как сама книга не внесена в реестр экстремистской литературы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938–1945» Петера Ноймана с замазанной символикой СС

Фото: Центрполиграф Обложка книги «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938–1945» Петера Ноймана с замазанной символикой СС

Фото: Центрполиграф

6 мая утром полиция задержала студента третьего курса Государственного университета просвещения Владимира Панина в вагоне метро на станции «Чистые пруды». Молодой человек читал в вагоне бумажную книгу «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938–1945» Петера Ноймана. На ее обложку помещена фотография солдата в немецкой каске с эмблемой СС (сдвоенная руна зиг). В РФ демонстрация этой эмблемы запрещена.

Книга Петера Ноймана вышла на русском языке в издательстве «Центрполиграф» в 2012 году. Она не внесена в реестр экстремистских материалов. На данный момент ее можно купить в электронном виде, например, на «Литрес» (российский сервис электронных и аудиокниг). Обложка книги на сайте демонстрируется.

7 мая студента доставили в Басманный районный суд, где судья Ирина Гусева признала его «виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ», то есть в «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики».

Басманный суд пояснил, что третьекурсник «осуществлял публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена нацистскую атрибутику», читая книгу с такой обложкой в общественном транспорте.

Владимиру Панину назначили наказание в виде административного ареста на пять суток с изъятием и последующим уничтожением книги.

Господин Панин признал свою вину в суде, однако попросил принять во внимание, что «идеологий нацизма и фашизма не придерживается, а означенный материал изучает как исторический источник ввиду своего образования». Молодой человек учится на третьем курсе факультета истории, политологии и права ГУП и работает в столичном археологическом бюро. Он рассказал «Ъ», что купил книгу на маркетплейсе Wildberries и читал ее в учебных и профессиональных целях.

В постановлении суда поясняется, что «любые действия, делающие рассматриваемую символику и атрибутику доступной для восприятия других лиц, в том числе путем выставления для всеобщего обозрения, свидетельствуют о том, что лицо не проявило ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в целях недопущения публичного демонстрирования такой атрибутики или символики».

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко назвал решение суда «перегибом правоприменительной практики». Эксперт объяснил, что статья, на которую опирался судья при вынесении решения, содержит примечание, согласно которому «при отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии положения данной статьи не распространяются на использование нацистской атрибутики или символики». Пропагандой и демонстрацией, по его мнению, можно было бы назвать ситуацию, в которой «студент предлагал окружающим почитать книгу, показывал ее и связывал бы положительные характеристики персонажа с конкретным обмундированием».

Более того, по мнению юриста, «исторические события и их изображения нельзя признать пропагандой при размещении в качестве подтверждения исторического факта».

Александр Боломатов, партнер в юридической фирме ЮСТ, указывает, что «обжалование решения является лучшим выходом из ситуации» в связи с размытостью формулировок.

Впрочем, Владимир Панин обжаловать решение суда не намерен.

Полина Ячменникова